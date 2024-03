Cammaroto: "Gentlemen's agreement tra Napoli e Kvara per il 2025. La Juve insiste per Raspadori"

Calciomercato Napoli - Emanuele Cammaroto scrive sul futuro di Kvaratskhelia e Raspadori al Napoli sul portale NapoliMagazine:

"Da escludere almeno per il momento lo scenario di una partenza di Kvara nella stessa estate di Osimhen, arriveranno delle offerte ma l'idea del Napoli sarebbe quella di rinnovarlo e tenerlo almeno per un'altra stagione, magari con un patto tra le parti per l'estate del 2025.

E' in discussione il destino di Raspadori, che si gioca tutto da qui a giugno. Giuntoli lo vuole alla Juve, il Napoli non vuole fare una minusvalenza rispetto ai 35 milioni spesi a suo tempo".