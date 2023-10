Camicioli: "Italiano? Il suo futuro è tutto da scrivere ma le sue squadre fanno sempre lo stesso errore, vi spiego"

Notizie Calcio Napoli – Il collega Davide Camicioli è intervenuto ai microfoni di “Radio Goal”, trasmissione in onda su Kiss Kiss Napoli:

“il Napoli ha meno pazienza rispetto all'anno scorso, giustamente da campione d'Italia vuoi essere la in cima. Guardo la classifica e vedo che, se Osimhen avesse realizzato il rigore contro il Bologna il Napoli ora sarebbe a -2 dalle milanesi. Siamo solo all’inizio, con questo mini-distacco non credo che ci possa essere allarmismo generale. L’anno scorso gli azzurri hanno fatto qualcosa di straordinario e c’è un po’ di nervosismo quando non ti riescono le cose che l'anno scorso ti riuscivano,

Rispetto all’anno scorso non c'è la stessa condizione fisica e poi tutti vogliono giocare e per battere i campioni d'Italia. Contro la Fiorentina sarà una bellissima sfida sono molto curioso di vederla, la Viola ha speso tanto e ha lasciato alcuni uomini fuori; per la Fiorentina è un esame di maturità, è una squadra che continua ad avere delle pause cadendo a volte nei soliti errori, quando gli avversari giocano in verticale la Fiorentina fatica e si fa trovare troppo alta, questa è la filosofia di Italiano e i risultati gli danno ragione ma se vuole fare il grande passo deve modificare qualcosa.

La Fiorentina è terza in classifica e non ha nulla da perdere, contro gli azzurri sarà la partita più interessante. Due filosofie di gioco come quelle di Rudi Garcia e Italiano sono affascinanti, con il tecnico dei toscani che poi era in odore di Napoli. Avrà voglia di mettersi in mostra, come allenatore lui è molto giovane e il suo futuro è ancora tutto da scrivere”.