Alla scoperta dell'Eintracht Francoforte: formazione, precedenti e la rivalità col Napoli in Champions

Napoli-Eintracht Francoforte sarà la prossima partita di UEFA Champions League: gli azzurri ospiteranno la squadra tedesca nel turno della fase campionato di UCL 2025-2026 e in vista del match scopriamo qualcosa in più sull'Eintracht Frankfurt, prossimo avversario del Napoli.

Eintracht Francoforte: Formazione e modulo

Per quanto riguarda la formazione dell'Eintracht Francoforte, l'allenatore Dino Toppmoller gioca con un modulo 4-2-3-1 disposto generalmente come segue:

Formazione Eintracht Francoforte : Zetterer; R. Kristensen, Collins, Koch, Theate; H. Larsson, Chaïbi; Ritsu D?an, Can Uzun, Bahoya; Burkardt.

: Zetterer; R. Kristensen, Collins, Koch, Theate; H. Larsson, Chaïbi; Ritsu D?an, Can Uzun, Bahoya; Burkardt. Allenatore : Dino Toppmoller

: Dino Toppmoller Età media della rosa: 25,4 anni

Napoli-Eintracht: l'ultimo precedente

L'ultimo precedente tra Napoli ed Eintracht Francoforte risale al 2023 nella doppia sfida degli ottavi di finale di Champions League vinta dagli azzurri 0-2 all'andata e 3-0 al ritorno.

Eintracht 0 - 2 Napoli (40' Osimhen, 65' Di Lorenzo)

(40' Osimhen, 65' Di Lorenzo) Napoli 3 - 0 Eintracht (45'+2, 53' Osimhen, 64' rig. Zielinski)

Cose da sapere sull'Eintracht Francoforte

L'Eintracht non mette piede in Champions proprio dalla stagione 2022-2023, e cioè da quando fu eliminato dal Napoli agli ottavi di finale. Nella passata stagione sono arrivati terzi nel campionato di Bundesliga e sono stati eliminati ai quarti di finale in Europa League, contro il Tottenham. Sono 23esimi nel ranking UEFA e la loro miglior prestazione in Champions risale alla finale disputata nel 1960.

Lo sapevi? Solo una delle ultime 65 partite del Francoforte nelle competizioni UEFA si è conclusa senza gol.

C'è una grande rivalità tra le tifoserie di Napoli ed Eintracht Francoforte: in occasione della partita giocata allo stadio Maradona nel 2023, gli ultras tedeschi ingaggiarono durissimi scontri con le forze dell'ordine devastando il centro storico nelle ore precedenti al match.

Le avversarie del Napoli in Champions League

Ecco il calendario del Napoli in Champions League con tutte le partite della fase a girone unico.

Prima giornata: 16–18 settembre 2025

Seconda giornata: 30 settembre–1 ottobre 2025

Terza giornata: 21/22 ottobre 2025

Quarta giornata: 4/5 novembre 2025

Quinta giornata: 25/26 novembre 2025

Sesta giornata: 9/10 dicembre 2025

Settima giornata: 20/21 gennaio 2026

Queste invece le partite del Napoli: