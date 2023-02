Barbano: "C'è una squadra che può dare problemi al Napoli. Champions League da coltivare con molta attenzione"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto Alessandro Barbano, condirettore del Corriere dello Sport: "I calciatori del Napoli fotografati in quell’immagine di stupore fanno fatica ad assumere la responsabilità morale di quello che riescono a fare (ride, ndr). Il controllo del vantaggio sul primo gol è sintomatico di ciò che è il gioco del Napoli: segna e domina, dà senso dell’egemonia azzurra. Osimhen? Mi pare abbia saltato più di Ronaldo. Una grande visione ed intelligenza porsi al di sotto del pallone, ha avuto un tempismo perfetto per quella prodezza. Play off? In Serie B, la terza classificata si qualifica se ha un certo distacco. Se la prima classifica ha 8 punti, i play off non credo vadano disputati. Al momento, il Napoli ha ben 13 punti e con la prospettiva di farli crescere, quindi porterebbe il campionato senza play off. Introducendo la formula, però, sarebbe molto più avvincente sia per il Napoli che continua a lottare, che per le altre che cercano di marginare la distanza. Ben congeniata, questo tipo di formula può rendere il campionato appetibile fino alla fine. Ovviamente non si può introdurre a campionato in corso. Ci sarebbero tanti correttivi da poter applicare per rendere il campionato più appetibile. Inter? Ha Calhanoglu in grandissima forma, Brozovic recuperato, può dare problemi anche al Napoli. Da quello che abbiamo visto finora, penso si possa star tranquilli. Champions League? Da coltivare con molta attenzione e credo che Spalletti ci stia lavorando. Milan? Una squadra incompiuta, ma lo era anche l’anno scorso in cui ha avuto un momento di crollo, questa volta è più profondo. Ha sbagliato a non liberarsi dei vari Giroud, Ibrahimovic e continuare col rinnovamento. Ha scelto dei giocatori che non si sono rivelati all’altezza. Penalizzazione Juventus? L’ho scritto. Viene con un processo che, per me, scoraggia gli investimenti. Non si può punire un autore del reato e assolvere i complici. Spezia peggior curva d’Italia? Non so se è la peggiore, purtroppo è un malcostume che non si modifica".