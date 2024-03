"Nella giornata del "keep racism out", con gli allenatori che recitano a pappardella il messaggio alla fine dell'intervista senza alcun trasporto (ma far dire loro un pensiero sull'argomento no? Un cervello ce l'hanno), se fosse vera la frase di #Acerbi, sarebbe gravissimo anche quanto detto da #JuanJesus: "In campo si dice di tutto, poi finisce lí". Non funziona cosí e non è questo il messaggio da mandare" Questo il tweet del giornalista di AS, Mirko Calemme, post Inter-Napoli 1-1.