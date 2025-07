Mandato a CN24: "Ndoye? Lo reputo il profilo giusto, ma la sua valutazione resta esagerata. Sull'arrivo di Milinkovic..."

Tommaso Mandato ha rilasciato alcune dichiarazioni a “CalcioNapoli24 Live” in onda su CalcioNapoli24 TV:

“Test come quello di ieri non devono preoccuparci perché i calciatori stanno lavorando duramente e devono smaltire i duri carichi di lavoro. Il Napoli quest’anno è forte e ha un grande allenatore per cui non bisogna preoccuparsi in alcun modo. Ieri abbiamo visto un buon Hasa, lo vorrei rivedere.

La coppia Meret-Milinkovic mi piace tra i pali. Alex è stato uno dei protagonisti dei due scudetti. L’arrivo del portiere serbo può portare sicuramente esperienza e ti dà qualche garanzia in più avendo da giocare più gare rispetto lo scorso anno. Non a caso Conte vuole due giocatori forti per ogni ruolo.

Ndoye? Nel calcio moderno gli esterni sono quelli che valgono di più, leggo valutazioni esagerate. Credo lo svizzero sia quello più idoneo dal punto di vista tattico tra i nomi che leggo. Il Napoli fa bene ad aspettare anche perché trovo assurda la valutazione che il Bologna dà”.