Repubblica - Indicazioni da Conte sul modulo: in questa stagione sarà prevalentemente uno, ecco quale

L'edizione oggi in edicola di Repubblica - commentando Napoli-Arezzo 0-2, scrive del modulo:

"Il cantiere azzurro è appena stato aperto e le uniche indicazioni attendibili sono arrivate dunque dalla scelta del modulo (che in questa stagione sarà in prevalenza il 4-3-3) e soprattutto dal debutto attesissimo di Kevin De Bruyne: diventato immediatamente l’idolo dei tifosi e il leader - tecnico e carismatico - della squadra. Le tribune gremite lo hanno accolto infatti con un’ovazione e i compagni sul campo gli hanno subito consegnato le chiavi della manovra offensiva, che il campione belga ha impostato per l’assenza dell’affaticato McTominay partendo dal centro-sinistra".