Napoli-Arezzo 0-2, Repubblica: si fa sentire la fatica per il duro lavoro, deludente la prima amichevole

L'edizione oggi in edicola di Repubblica - commentando Napoli-Arezzo 0-2, scrive della deludente prima amichevole:

"Inizia con un passo falso inatteso la stagione del Napoli, sconfitto dall’Arezzo (2-0) nella prima amichevole giocata in Trentino. Gli azzurri si sono presentati in campo con l’abito giusto - sfoggiando lo scudetto sulle maglie ma in condizioni fisiche giocoforza approssimative, al netto delle indisponibilità di McTominay, Politano, Buongiorno e Gilmour. Si è fatta sentire però soprattutto la fatica per il duro lavoro atletico che i campioni d’Italia stanno svolgendo nel ritiro di Dimaro, contro un avversario apparso decisamente più avanti nella preparazione. Deludente la prima, insomma. Ma era difficile aspettarsi molto di più dal nuovo Napoli, al sesto giorno di ritiro a Dimaro e con le gambe imballate dall’intenso allenamento del mattino a porte chiuse, che l’inflessibile Conte ha fatto svolgere anche nel giorno della partita".