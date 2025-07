Folorunsho, l'agente: "E' fatta col Cagliari, con Pisacane..."

Mario Giuffredi, agente di Di Lorenzo, Politano, Marianucci, Folorunsho, Vergara e Zaccagni, tra i tanti, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Folorunsho? Sta facendo le visite in questo momento, si sono trovati gli accordi col Cagliari e stasera sarà in Sardegna. La formula dell’affare è il prestito con diritto di riscatto ed è una scelta studiata perchè credo che Pisacane diventi un grande allenatore.

Pisacane è uno scugnizzo, sono certo entrerà nella testa di Folorunsho per fargli ripercorrere ciò che fece a Verona e, perchè no, ritornare nel giro della nazionale. Politano? Credo abbia avuto uno stiramento, ci vorranno dai sette ai dieci giorni per recuperare".