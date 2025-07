Calciomercato SSC Napoli - Federico Chiesa ed Antonio Conte hanno un feeling di vecchia data ed è evidente che per il tecnico riportare in Italia Federico sarebbe una grande gioia, scrive Il Mattino.

“Il cartellino costa 12 milioni, ma è il contratto da 7 che spaventa. Il Napoli pensa a una operazione da fine mercato, con prestito gratuito e stipendio al 50 per cento. Ma non ha fatto i conti con l'Atalanta, che ha bussato al Liverpool per chiederne la disponibilità”