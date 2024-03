Mario Rui, l'agente: "Ho avuto un confronto con Calzona e ora sono ottimista, vi spiego"

A “1 Football Night”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione, Jolanda De Rienzo, Marco Giordano e Ciro Troise in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Mario Giuffredi, procuratore tra gli altri di Mario Rui reduce da uno sfogo sul mancato impiego del portoghese.

Mario Rui avrebbe potuto dare qualcosa in più contro la Juve, partendo da titolare?

“Sono scelte che fa l’allenatore. Secondo me, sceglierà in base alle caratteristiche degli avversari e delle partite. Sono giocatori con caratteristiche diverse, non fatemi dire altro… Ho un debole per Mario Rui. Lo reputo un calciatore vero. I campionati, d’altronde, si vincono con i giocatori di calcio. Ritengo, però, che Calzona saprà alternare al meglio Olivera e Rui. Conosco da anni l’allenatore azzurro e mi sono confrontato con lui proprio su questo tema. Dopo questa chiacchierata, infatti, mi ritengo ottimista. Sono certo che il tecnico trarrà il massimo da ogni calciatore”.