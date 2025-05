Sky - Affare De Bruyne, il Napoli ci lavora da più di un mese! Manna a Manchester gli ha presentato il progetto sportivo, la reazione

Ultime calcio Napoli - Il Napoli vuole portare De Bruyne in Serie A e il direttore sportivo Giovanni Manna è al lavoro da più di un mese per il centrocampista belga che è in scadenza di contratto con il Manchester City e a giugno sarà libero di trasferirsi a parametro zero.

Manna a Manchester per De Bruyne, si lavora da un mese

Come riporta Gianluca Di Marzio, sul proprio sito, per convincerlo Manna, nelle scorse settimane, è stato a Manchester per presentare il progetto sportivo al giocatore. De Bruyne ha aperto al trasferimento ma sta valutando con la famiglia e il suo entourage. Sulle sue tracce ci sono infatti anche diverse squadre della Premier League e non solo. Il Napoli spera nel sì definitivo per poi passare ai dettagli economici dell’affare. Il club azzurro è quindi al lavoro per il giocatore da più di un mese.