Mario Rui, l'agente non ci sta: "C'è pregiudizio! Con ogni allenatore si torna al primo giorno di scuola"

Mario Rui, l’agente sbotta. Mario Giuffredi, procuratore dell’esterno difensivo portoghese del Napoli, ha infatti mostrato disappunto a Radio Kiss Kiss Napoli per le nuove e prime scelte di Francesco Calzona.

Mario Rui, l'agente contro le scelte di Calzona

Titolare al Mapei Stadium, per il lusitano però ci sono state prima le panchine col Barcellona e a Cagliari: “Non voglio più parlarne - ha dichiarato Giuffredi - perché ogni volta che lo faccio mi incazzo e sono stanco. Non me la prendo con la stampa ma con gli allenatori: ogni volta che ne arriva uno nuovo sembra di stare al primo giorno di scuola e che bisogna ripartire da zero. Quanto fatto nel frattempo non è servito a nulla. I tecnici hanno un atteggiamento premeditato nei confronti di Mario Rui quando i numeri parlano chiaro”.