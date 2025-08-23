Torino-Napoli Primavera 3-0 (Carvalho 16', Kugyela 44', De Sole 66'): tanti gol sprecati dagli azzurri

RoccoRocco

La partita Torino-Napoli Primavera in diretta per la seconda giornata di campionato, segui la gara su CalcioNapoli24

Napoli - Il Napoli Primavera affronta il Torino fuori casa per la seconda giornata di campionato Primavera 1. Gli azzurri scenderanno in campo oggi, sabato 23 agosto alle ore 11:00. Di seguito i convocati di mister Rocco:

Anic; Borriello; Cimmaruta; Colella; D'Angelo; De Chiara; De Luca; De Martino G.; Esposito; Ferrante; Gambardella; Garofalo; Marotta; Melnyk; Nardozi; Palomba; Prisco; Pugliese; Raggioli; Smeraldi; Testa; Torre.

DIRETTA Torino-Napoli Primavera

90’ + 5’ - Termina il match tra Torino e Napoli, i granata vincono la prima partita stagionale, gli azzurrini cadono dopo la vittoria con il Cagliari. Appuntamento per la sfida con il Verona allo stadio Giuseppe Piccolo di Cercola.

E' finita. Punteggio bugiardo, gli azzurrini hanno sciupato tante occasioni da gol

90’ - Saranno concessi cinque minuti di recupero

81’ - Cambio nelle file del Napoli, entra Smeraldi, fuori Gambardella!

66' Gol Torino! Desole insacca di testa su corner, Ferrante incolpevole

61’ - Doppio cambio nelle file del Torino, escono Galantai e Camatta, entrano Barranco e Olinga

57’ - Cartellino giallo Torino, Galantai viene ammonito

51' Entrano De Martino e D'Angelo, fuori Garofalo e Cimmaruta nel Npaoli

49’ - Grande occasione Napoli, Nardozi si divora il gol per accorciare le distanze, si ritrova di fronte un grande Siviero

12.04 Inizia la ripresa

45’+2’ - Termina il primo tempo tra Torino e Napoli, granata in vantaggio di due reti a zero sugli azzurrin

44' Gol Torino! Gol stupendo su punizione del talento ungherese Kugyela, palo interno e gol. Niente da fare per Ferrante

39' Strepitosa parata di Siviero su Raggioli, azzurrini ancora una volta vicini al pari

38’ - Cartellino giallo Torino, Perciun viene ammonito

36’ - Occasione Torino, Perciun ci prova con un gran tiro, ma Ferrante non ha problemi e respinge il tentativo del dieci granata

29’ - Buona occasione per il Napoli, Cimmaruta ci prova dalla distanza, ma Siviero si fa trovare pronto

28’ - Grande occasione per il Torino, sempre Carvalho vicino al raddoppio, ma questa volta si ritrova un grande Ferrante di fronte

22’ - Palo del Torino, Galantai colpisce dal limite dell’area e prende il legno, Napoli in difficoltà

16’ - Gol del Torino, si fa trovare impreparata la difesa del Napoli, Carvalho beffa Ferrante e con un po’ di fortuna sul rimpallo sigla il vantaggio granata dopo il primo intervento del portiere azzurrino

10’ - Grande occasione per il Napoli, un enorme Siviero vieta la rete a Raggioli, dopo una grande azione degli azzurrini costruita sulla corsia di destra.

3’ - Buona occasione per il Napoli, Nardozi prova ad aprire il piattone per sorprendere Siviero, ma la spara alta

11.02 E' iniziata! Napoli con la classica maglia azzurra, battono gli scugnizzi

10.57 Tutto pronto, squadre in campo per il fischio d'inizio

Torino: Siviero, Pellini, Camatta, Desole, Ferraris, Gabellini, Perciun, Galantai, Kugyela, Gatto, Carvalho. A disposizione: Plaia, Politakis, Barranco, Spadoni, Zaia, Conzato, Bonadiman, Kirilov, Komesse, Olinga, Luongo. All: Christian Fioratti.

Napoli: Ferrante, Colella, De Luca, Cimmaruta, Gambardella, Garofalo, Nardozi, De Chiara, Raggioli, Borriello, Prisco. A disposizione: Pugliese, Smeraldi, Palomba, Marotta, D’Angelo, Anic, Testa, Torre, Melnyk, De Martino, Esposito. All: Dario Rocco.

Dopo aver vinto all’esordio contro il Cagliari, il Napoli Primavera gioca oggi (ore 11) in casa del Torino. La squadra azzurra si prepara alla sfida da seguire in diretta su CalcioNapoli24:

