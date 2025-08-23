Torino-Napoli Primavera 3-0 (Carvalho 16', Kugyela 44', De Sole 66'): tanti gol sprecati dagli azzurri

Napoli - Il Napoli Primavera affronta il Torino fuori casa per la seconda giornata di campionato Primavera 1. Gli azzurri scenderanno in campo oggi, sabato 23 agosto alle ore 11:00. Di seguito i convocati di mister Rocco:
Anic; Borriello; Cimmaruta; Colella; D'Angelo; De Chiara; De Luca; De Martino G.; Esposito; Ferrante; Gambardella; Garofalo; Marotta; Melnyk; Nardozi; Palomba; Prisco; Pugliese; Raggioli; Smeraldi; Testa; Torre.
90’ + 5’ - Termina il match tra Torino e Napoli, i granata vincono la prima partita stagionale, gli azzurrini cadono dopo la vittoria con il Cagliari. Appuntamento per la sfida con il Verona allo stadio Giuseppe Piccolo di Cercola.
12: 54 E' finita. Punteggio bugiardo, gli azzurrini hanno sciupato tante occasioni da gol
90’ - Saranno concessi cinque minuti di recupero
81’ - Cambio nelle file del Napoli, entra Smeraldi, fuori Gambardella!
66' Gol Torino! Desole insacca di testa su corner, Ferrante incolpevole
61’ - Doppio cambio nelle file del Torino, escono Galantai e Camatta, entrano Barranco e Olinga
57’ - Cartellino giallo Torino, Galantai viene ammonito
51' Entrano De Martino e D'Angelo, fuori Garofalo e Cimmaruta nel Npaoli
49’ - Grande occasione Napoli, Nardozi si divora il gol per accorciare le distanze, si ritrova di fronte un grande Siviero
12.04 Inizia la ripresa
45’+2’ - Termina il primo tempo tra Torino e Napoli, granata in vantaggio di due reti a zero sugli azzurrin
44' Gol Torino! Gol stupendo su punizione del talento ungherese Kugyela, palo interno e gol. Niente da fare per Ferrante
39' Strepitosa parata di Siviero su Raggioli, azzurrini ancora una volta vicini al pari
38’ - Cartellino giallo Torino, Perciun viene ammonito
36’ - Occasione Torino, Perciun ci prova con un gran tiro, ma Ferrante non ha problemi e respinge il tentativo del dieci granata
29’ - Buona occasione per il Napoli, Cimmaruta ci prova dalla distanza, ma Siviero si fa trovare pronto
28’ - Grande occasione per il Torino, sempre Carvalho vicino al raddoppio, ma questa volta si ritrova un grande Ferrante di fronte
22’ - Palo del Torino, Galantai colpisce dal limite dell’area e prende il legno, Napoli in difficoltà
16’ - Gol del Torino, si fa trovare impreparata la difesa del Napoli, Carvalho beffa Ferrante e con un po’ di fortuna sul rimpallo sigla il vantaggio granata dopo il primo intervento del portiere azzurrino
10’ - Grande occasione per il Napoli, un enorme Siviero vieta la rete a Raggioli, dopo una grande azione degli azzurrini costruita sulla corsia di destra.
3’ - Buona occasione per il Napoli, Nardozi prova ad aprire il piattone per sorprendere Siviero, ma la spara alta
11.02 E' iniziata! Napoli con la classica maglia azzurra, battono gli scugnizzi
10.57 Tutto pronto, squadre in campo per il fischio d'inizio
Torino: Siviero, Pellini, Camatta, Desole, Ferraris, Gabellini, Perciun, Galantai, Kugyela, Gatto, Carvalho. A disposizione: Plaia, Politakis, Barranco, Spadoni, Zaia, Conzato, Bonadiman, Kirilov, Komesse, Olinga, Luongo. All: Christian Fioratti.
Napoli: Ferrante, Colella, De Luca, Cimmaruta, Gambardella, Garofalo, Nardozi, De Chiara, Raggioli, Borriello, Prisco. A disposizione: Pugliese, Smeraldi, Palomba, Marotta, D’Angelo, Anic, Testa, Torre, Melnyk, De Martino, Esposito. All: Dario Rocco.
Dopo aver vinto all’esordio contro il Cagliari, il Napoli Primavera gioca oggi (ore 11) in casa del Torino. La squadra azzurra si prepara alla sfida da seguire in diretta su CalcioNapoli24: