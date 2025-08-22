Napoli-Arokodare, piace ma ci sono due problemi! Il Mattino: ipotesi che non fa impazzire

Calciomercato Napoli, ultimissime notizie: oggi il quotidiano Il Mattino fa il punto sulla strategia azzurra per trovare un attaccante in grado di rimpiazzare Romelu Lukaku. Se Hojlund è il primo obiettivo, ci sono diversi calciatori come possibili alternative.
Uno di questi è Tolu Arokodare, centravanti nigeriano del Genk, con caratteristiche molto simili a quelle di Lukaku:
Ma la possibilità della partecipazione alla Coppa d'Africa a dicembre frena gli entusiasmi, così come il prezzo del calciatore: il Genk non lo lascerebbe partire in ogni caso per meno di 25 milioni e a titolo definitivo, cosa che non fa impazzire.