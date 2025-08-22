Napoli-Arokodare, piace ma ci sono due problemi! Il Mattino: ipotesi che non fa impazzire

Calcio Mercato  
ArokodareArokodare

Calciomercato Napoli, ultimissime notizie: oggi il quotidiano Il Mattino fa il punto sulla strategia azzurra per trovare un attaccante in grado di rimpiazzare Romelu Lukaku. Se Hojlund è il primo obiettivo, ci sono diversi calciatori come possibili alternative.

Uno di questi è Tolu Arokodare, centravanti nigeriano del Genk, con caratteristiche molto simili a quelle di Lukaku:

Ma la possibilità della partecipazione alla Coppa d'Africa a dicembre frena gli entusiasmi, così come il prezzo del calciatore: il Genk non lo lascerebbe partire in ogni caso per meno di 25 milioni e a titolo definitivo, cosa che non fa impazzire.

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti

  • #1

  • #2

  • #3

  • #4

  • #5

Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo InterInterCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo AtalantaAtalantaCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentinaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo MilanMilan

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo BolognaBologna

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo CremoneseCremonese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo GenoaGenoaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 19º

    logo PisaPisaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 20º

    logo LecceLecceR

    0

    0
    0
    0
    0
Back To Top