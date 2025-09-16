Manchester City-Napoli, ecco la designazione arbitrale: dirige Zwayer con Dingert al VAR! Tutti i precedenti

Champions League  
Felix ZwayerFelix Zwayer

Ecco gli arbitri di Manchester City Napoli in Champions League

È ufficiale la designazione arbitrale per la partita Manchester City vs Napoli di UEFA Champions League. Gli azzurri volano in trasferta all'Etihad Stadium per il match in programma giovedì 18 settembre 2025 ore 21:00 e intanto l'UEFA ha comunicato anche chi sarà l'arbitro della gara.

L'arbitro di Manchester City Napoli

L'arbitro designato per Manchester City-Napoli è il tedesco Felix Zwayer. Di seguito la designazione arbitrale completa con guardalinee e VAR:

  • Arbitro: Felix Zwayer
  • Assistenti: Robert Kempter e Christian Dietz
  • Quarto uomo: Florian Badstubner
  • VAR: Christian Dingert
  • A-VAR: Bastian Dankert

L'arbitro Felix Zwayer vanta già quattro precedenti con il Napoli in campo.

  • Napoli-Barcellona 1-1 (gara d'andata ottavi di finale Champions League del 21 febbraio 2024)
  • Shakhtar Donetsk-Napoli 2-1 (girone Champions League del 13 settembre 2017)
  • PSG-Napoli 2-2 (girone Champions League del 24 ottobre 2018)
  • Napoli-Ajax 4-2 (girone Champions League del 12 ottobre 2022)

L'arbitro tedesco al VAR Christian Dingert, invece, ha diretto la partita Napoli-Manchester City di UEFA Youth League nel 2017: finì 3-5 per l'under 19 del City.

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    9

    3
    3
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    9

    3
    3
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    7

    3
    2
    1
    0

  • logo UdineseUdineseCL

    7

    3
    2
    1
    0

  • logo MilanMilanEL

    6

    3
    2
    0
    1

  • logo RomaRomaECL

    6

    3
    2
    0
    1

  • logo AtalantaAtalanta

    5

    3
    1
    2
    0

  • logo CagliariCagliari

    4

    3
    1
    1
    1

  • logo ComoComo

    4

    3
    1
    1
    1
  • 10º

    logo TorinoTorino

    4

    3
    1
    1
    1
  • 11º

    logo InterInter

    3

    3
    1
    0
    2
  • 12º

    logo LazioLazio

    3

    3
    1
    0
    2
  • 13º

    logo BolognaBologna

    3

    3
    1
    0
    2
  • 14º

    logo SassuoloSassuolo

    3

    3
    1
    0
    2
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    2

    3
    0
    2
    1
  • 16º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    3
    0
    2
    1
  • 17º

    logo VeronaVerona

    2

    3
    0
    2
    1
  • 18º

    logo PisaPisaR

    1

    3
    0
    1
    2
  • 19º

    logo ParmaParmaR

    1

    3
    0
    1
    2
  • 20º

    logo LecceLecceR

    1

    3
    0
    1
    2
Back To Top