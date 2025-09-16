Manchester City-Napoli, ecco la designazione arbitrale: dirige Zwayer con Dingert al VAR! Tutti i precedenti

È ufficiale la designazione arbitrale per la partita Manchester City vs Napoli di UEFA Champions League. Gli azzurri volano in trasferta all'Etihad Stadium per il match in programma giovedì 18 settembre 2025 ore 21:00 e intanto l'UEFA ha comunicato anche chi sarà l'arbitro della gara.

L'arbitro di Manchester City Napoli

L'arbitro designato per Manchester City-Napoli è il tedesco Felix Zwayer. Di seguito la designazione arbitrale completa con guardalinee e VAR:

Arbitro : Felix Zwayer

: Felix Zwayer Assistenti : Robert Kempter e Christian Dietz

: Robert Kempter e Christian Dietz Quarto uomo : Florian Badstubner

: Florian Badstubner VAR : Christian Dingert

: Christian Dingert A-VAR: Bastian Dankert

L'arbitro Felix Zwayer vanta già quattro precedenti con il Napoli in campo.

Napoli-Barcellona 1-1 (gara d'andata ottavi di finale Champions League del 21 febbraio 2024)

(gara d'andata ottavi di finale Champions League del 21 febbraio 2024) Shakhtar Donetsk-Napoli 2-1 (girone Champions League del 13 settembre 2017)

(girone Champions League del 13 settembre 2017) PSG-Napoli 2-2 (girone Champions League del 24 ottobre 2018)

(girone Champions League del 24 ottobre 2018) Napoli-Ajax 4-2 (girone Champions League del 12 ottobre 2022)

L'arbitro tedesco al VAR Christian Dingert, invece, ha diretto la partita Napoli-Manchester City di UEFA Youth League nel 2017: finì 3-5 per l'under 19 del City.