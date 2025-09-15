Di Gennaro: "Napoli superiore alla Fiorentina: ora Pioli deve fare una riflessione"

Le Interviste  
Di Gennaro: Napoli superiore alla Fiorentina: ora Pioli deve fare una riflessione

Ultime calcio - Ospite di Radio FirenzeViola, Antonio Di Gennaro, ex calciatore e attualmente commentatore sportivo, ha parlato della sfida tra Fiorentina e Napoli:

"Dopo una sconfitta pesante come quella contro il Napoli, Pioli deve fare una riflessione importante su tutto. Il Napoli è stato superiore in tutto. Non voglio essere disfattista perché siamo solo all'inizio. L'allenatore deve incidere ancora di più. Pioli è arrivato per alzare il livello e io sono fiducioso. Bisogna valutare anche i singoli eventi, la Fiorentina ha preso troppi gol. E' un problema di equilibrio, che va rivisto. Alla prossima c'è il Como che potrebbe essere la rivelazione di quest'anno".

Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    9

    3
    3
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    9

    3
    3
    0
    0

  • logo UdineseUdineseCL

    7

    3
    2
    1
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo MilanMilanEL

    6

    3
    2
    0
    1

  • logo RomaRomaECL

    6

    3
    2
    0
    1

  • logo AtalantaAtalanta

    5

    3
    1
    2
    0

  • logo CagliariCagliari

    4

    3
    1
    1
    1

  • logo TorinoTorino

    4

    3
    1
    1
    1
  • 10º

    logo InterInter

    3

    3
    1
    0
    2
  • 11º

    logo LazioLazio

    3

    3
    1
    0
    2
  • 12º

    logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 13º

    logo BolognaBologna

    3

    3
    1
    0
    2
  • 14º

    logo SassuoloSassuolo

    3

    3
    1
    0
    2
  • 15º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    3
    0
    2
    1
  • 16º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo PisaPisa

    1

    3
    0
    1
    2
  • 18º

    logo ParmaParmaR

    1

    3
    0
    1
    2
  • 19º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo LecceLecceR

    1

    3
    0
    1
    2
