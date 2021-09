Risultati Champions League, Diretta Gol: Young Boys-Manchester United 2-1, Siviglia-Salisburgo 1-1

Diretta, Risultati Champions League oggi e tutti i risultati live Uefa Champions League stasera. In tempo reale i risultati Champions League. In diretta dei gironi di Uefa Champions League. Goal, risultati esatti e aggiornamenti online delle partite sportive d'Europa.

Risultati Champions League oggi

Partite Champions League oggi. Si torna in campo con la Uefa Champions League 2021 che offre subito big match di un certo livello. Andiamo a scoprire Risultati Champions League oggi e quali saranno le partite di domani:

Martedì 14 settembre ore 18:45

Siviglia-Salisburgo 1-1 | FINALE

Young Boys-Manchester United 2-1 | FINALE

Martedì 14 settembre ore 21.00

Barcellona-Bayern Monaco

Chelsea-Zenit San Pietroburgo

Dinamo Kiev-Benfica

Lille-Wolfsburg

Malmö-Juventus

Villarreal-Atalanta

Partite Champions League domani:

Mercoledì 15 ore 18.45

Besiktas-Dortmund [Sky, Infinity]

Sheriff Tiraspol-Shakhtar [Sky, Infinity]

Mercoledì 15 ore 21.00

Atletico Madrid-Porto

Bruges-PSG

Inter-Real Madrid

Liverpool-Milan

Manchester City-Lipsia

Sporting-Ajax

Champions League in tv e streaming con questo 2021 nuovo totalmente. Perché la Champions si divide tra la solita Tv con Sky e lo streaming di Amazon Prime Video che lancia in esclusiva le migliori partite di giornata.

