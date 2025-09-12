Fiorentina, Pioli: "Col Napoli proveremo a centrare il miglior risultato possibile"

Ultimissime Fiorentina-Napoli, c’è grande attesa per il match di domani al Franchi. Da una parte e dall’altra.

Fiorentina-Napoli, le parole di Pioli a Sky

Stefano Pioli, allenatore dei viola, ha commentato il match anche ai microfoni di SkySport: “Siamo emozionati, non vediamo l’ora che arrivi domani sera per stare con i nostri tifosi. Sappiamo la difficoltà della partita, il Napoli ha vinto lo scorso campionato ed è favorito anche quest’anno: si è rinforzato nonostante un’ottima base e ha un allenatore fortissimo, ma ce la vogliamo giocare con le nostre idee e le nostre qualità per provare a centrare il miglior risultato possibile”.