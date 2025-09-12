Fiorentina, Pioli: "Col Napoli proveremo a centrare il miglior risultato possibile"

Le Interviste  
Fiorentina, Pioli: Col Napoli proveremo a centrare il miglior risultato possibile

Il commento di Pioli per Fiorentina-Napoli

Ultimissime Fiorentina-Napoli, c’è grande attesa per il match di domani al Franchi. Da una parte e dall’altra. 

Fiorentina-Napoli, le parole di Pioli a Sky 

Stefano Pioli, allenatore dei viola, ha commentato il match anche ai microfoni di SkySport: “Siamo emozionati, non vediamo l’ora che arrivi domani sera per stare con i nostri tifosi. Sappiamo la difficoltà della partita, il Napoli ha vinto lo scorso campionato ed è favorito anche quest’anno: si è rinforzato nonostante un’ottima base e ha un allenatore fortissimo, ma ce la vogliamo giocare con le nostre idee e le nostre qualità per provare a centrare il miglior risultato possibile”. 

Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo UdineseUdineseEL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInterECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 12º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
