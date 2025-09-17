Manchester City-Napoli, Di Lorenzo: "Haaland non perdona. Curiosi di capire a che livello siamo. De Bruyne? Sarà contento di giocare domani" | DIRETTA VIDEO

Ultime notizie UEFA Champions League - Gentili lettrici e lettori di CalcioNapoli24, vi diamo il benvenuto alla diretta video e testuale della conferenza stampa di capitan Giovanni Di Lorenzo, live dall'Etihad Stadium. Il terzino dei partenopei risponderà alla domande dei giornalisti in conferenza stampa, alla vigilia di Manchester City-Napoli.

Manchester City-Napoli: Di Lorenzo in conferenza stampa

Di seguito le dichiarazioni e la diretta video della conferenza stampa di Giovanni Di Lorenzo:

Di Lorenzo: "Differenze di preparazione tra campionato e Champions? No, sicuramente c'è grande voglia e grande entusiasmo per il ritorno in questa competizione. C'è voglia di confrontarsi col Manchester City e tutte le big europee, siamo contenti di essere tornati e faremo del nostro meglio".

Su Doku sulla sua fascia: "Stare più bassi o aggredirlo? Sicuramente cercherò di giocare la mia partita: quando ci sarà da difendere lo farò e farò del mio meglio e quando ci sarà da attaccare proverò a dare il mio contributo anche davanti".

Su Haaland: "Sappiamo che affronteremo un grandissimo attaccante, tutta la squadra è di livello altissimo. Dovremo stare attenti e giocare da squadra come abbiamo fatto sempre in questo anno e mezzo col mister. Dovremo difendere al meglio".

Cosa non bisognerà assolutamente fare: "Anche per noi sarà una partita difficile, avremo davanti grandissimi calciatori. Sarà difficile. C'è grande voglia però di confrontarsi con questi grandi campioni".

Ancora DI Lorenzo: "Veniamo a giocarci la partita con le nostre armi. Queste partite non puoi sbagliare: appena lo fai, vieni punito. Servirà grande attenzione. Siamo vogliosi di vedere a che livello siamo. Lo scorso anno ci è mancato questo confronto in Europa, vedremo domani...".

Su De Bruyne in azzurro: "Kevin sin dal primo giorno si è presentato con grandissima umiltà, è un grandissimo campione. Non ci ha parlato particolarmente dei suoi compagni, ma sono sicuro che sarà contento di giocare domani e di essere in questo stadio dove ha passato momenti belli. Avrà un'accoglienza bella e se la merita".

