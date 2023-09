Eurorivali - Vince il rimonta il Real Madrid: 2-1 con la Real Sociedad, Ancelotti imbattuto fa 5 su 5

Ultime news UEFA Champions League - Cinque su cinque, il Real Madrid si presenterà alla Champions League da imbattuto in stagione. I Blancos continuano il percorso netto, battendo anche la Real Sociedad in rimonta. Ribaltandola, dallo 0-1 del primo tempo all'1-2 in un quarto d'ora di ripresa. A Barrenetxea rispondono Valverde e Joselu. Ancelotti guarda tutti dall'alto ne LaLiga, primo in classifica:

Real Madrid 15

Barcellona 13

Athletic 10

Girona 10*

Valencia 9

Rayo Vallecano 9

Atletico Madrid 7*

Cadice 7

Getafe 7

Betis 7

Real Sociedad 6

Osasuna 6

Villarreal 6

Alaves 6

Maiorca 5

Celta Vigo 4

Siviglia 3*

Granada 3*

Las Palmas 2

Almeria 1

*una partita in meno