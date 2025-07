UFFICIALE - Ricordate Vinicius? Nuova avventura per l'ex Napoli

Calciomercato internazionale - Ricordate Vinicius, attaccante brasiliano approdato qualche anno fa in maglia azzurra salvo non giocare mai col Napoli? Il sudamericano, oggi 30enne, ha appena iniziato una nuova avventura calcistica.

Calciomercato, l'ex azzurro Vinicius torna in Brasile

L’attaccante, vero e proprio mistero nell’esperienza partenopea, è ritornato in patria firmando ufficialmente col Gremio. Contratto fino al 31 dicembre del 2026, dunque appena per questa seconda parte di stagione nel campionato verdeoro per poi capire se vi siano i margini per proseguire insieme.