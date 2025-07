Il Bologna sta trattando con il Milan per arrivare all’attaccante Noah Okafor: le novità sull’operazione tra i due club Ci sono stati nuovi contatti tra il Bologna e il Milan per Noah Okafor. Il club rossoblù vuole arrivare all’attaccante svizzero, che l’anno scorso ha giocato la seconda parte di stagione in prestito al Napoli, vincendo lo Scudetto. I rossoneri hanno aperto al prestito con diritto di riscatto.