Juanlu-Napoli, già pronto biglietto aereo per le visite mediche! Manca un ultimo dettaglio da sistemare

Calciomercato Napoli - Juanlu Sanchez, giovane terzino destro spagnolo del Siviglia, è seguito con attenzione dal Napoli che cerca un vice Di Lorenzo. Giovanni Manna, ds partenopeo, nelle scorse settimane è andato in Spagna per cercare di chiudere la trattativa.

Il Napoli è pronto a piazzare il colpo Juanlu Sanchez, ma la trattativa con il Siviglia non è ancora del tutto chiusa. Ecco quanto scritto dall'edizione odierna de Il Mattino:

"Per Juanlu è già pronto il biglietto per Roma e per le visite mediche: tra Napoli e Siviglia ballano i bonus. Ma nessun contatto nelle ultimissime ore, come testimonianza del fatto che gli azzurri non hanno fretta".