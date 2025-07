Restyling stadio Maradona, in arrivo ispettori UEFA: due progetti concorrenti tra Comune e SSC Napoli, le ultime

Notizie Napoli calcio - È ufficialmente aperta la partita sullo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. La città partenopea è in lizza per Euro 2032, ma il tempo inizia a stringere per presentare progetti e far partire i lavori (di restyling oppure di realizzazione ex novo di un impianto).

Nuovo stadio Napoli, aggiornamenti

Il Comune, con l'assessore Eduardo Cosenza e con il sindaco Gaetano Manfredi, ha presentato il master plan per la riqualificazione del Maradona con la riapertura del terzo anello con dentro una delibera da 10 milioni a testimonianza che il Comune punta sulla struttura di Fuorigrotta per gli europei del 2032. Lo stesso primo cittadino ha lanciato un appello alla Regione e a Vincenzo De Luca per ulteriori fondi da immettere nel progetto stadio.

La situazione, però, è decisamente ingarbugliata e ci entra anche la SSC Napoli di patron De Laurentiis che intanto porta avanti un'altra idea. Ecco quanto riportato da Il Mattino: