Miretti-Napoli, CdM: si può chiudere a 12 milioni, il suo arrivo porterebbe alla partenza di un azzurro

Calciomercato Napoli - Fabio Miretti, centrocampista di proprietà della Juventus, è l'ultima idea del Napoli per completare il centrocampo a disposizione di Antonio Conte.

Di Miretti al Napoli ne ha scritto anche l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno:

"A centrocampo l’opzione più concreta riguarda Miretti della Juventus, il costo dell’operazione s’aggira intorno ai 10-12 milioni di euro. Prima però dovrà essere valutato Vergara che ha ben figurato durante l’amichevole contro l’Arezzo, il Napoli sta monitorando il suo percorso. Se dovesse optare per Miretti, è probabile che Vergara vada a giocare in prestito in serie A. In Val Di Sole c’è il cartello lavori in corso, l’obiettivo è essere pronti per l’inizio del campionato".