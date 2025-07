Osimhen volerà in Turchia entro 48 ore! Si aspetta solo una cosa per il via libera definitivo

Calciomercato Napoli - Siamo sempre più vicini alla fumata bianca per la cessione di Victor Osimhen, la trattativa tra Napoli e Galatasaray è ormai entrata nelle fasi finali.

Le ultimissime sulla trattatina Napoli-Galatasaray per Osimhen arrivano dall'edizione odierna de Il Mattino:

"Ma il suo telefono è caldissimo perché ora la questione Osimhen è nella mani degli istituti di credito: tra prima rata da versare, garanzie, fidejussioni, la questione non è più tecnica ma solo finanziaria. Il Napoli vuole subito i 40 milioni e per i 35 restanti pretende una lettera di credito. Non basta la Uefa a garanzia l'operazione. Il Galatasaray si è arreso da tempo a queste richieste del patron che hanno rallentato i tempi. Osimhen è da giorni che rinvia la partenza per Istanbul dove è atteso dalle visite mediche. Subito dopo andrà in Austria. Ma senza garanzie bancarie, Osi non può partire per la Turchia. La svolta? Nelle prossime 48 ore".