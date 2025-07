Da Torino - Prima offerta ufficiale del Napoli per Miretti! Rilancio Juventus: le cifre chieste dai bianconeri

Calciomercato Napoli - Fabio Miretti, centrocampista di proprietà della Juventus, è l'ultima idea del Napoli per completare il centrocampo a disposizione di Antonio Conte.

Ulteriori informazioni sulla pista Miretti arrivano dall'edizione odierna di Tuttosport:

"Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli e ammiratore del talento nel percorso condiviso in bianconero, adesso non vuole farsi assolutamente scappare, a tal punto da prepare in tempi strettissimi un’offerta da oltre 10 milioni di euro, aprendo alla possibilità di includere alcuni bonus. La Juve non ha fatto un prezzo vero e proprio sul giocatore, ma ascolta proposte prima di fare una somma più coerente per valutare la cessione. Possibile che si accontenti di poco più, magari di un assegno in grado di sfondare quota 15 milioni di euro, magari inserendo una percentuale sulla rivendita".