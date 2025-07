Ndoye-Napoli, Il Mattino: gli azzurri non hanno fretta, il Bologna sta iniziando a tentennare

Calciomercato Napoli - Nelle ultime ore il Napoli è tornato a bussare alla porta del Bologna con un rilancio per Dan Ndoye.

Gli ultimi aggiornamenti su Ndoye-Napoli arrivano dall'edizione odierna de Il Mattino:

"Il club azzurro non ha fretta se non per Ndoye: ieri mattina è tornato alla carica, provando a smuovere lo scetticismo del ds del Bologna Di Vaio. Ma anche il club emiliano inizia a tentennare: i 36 milioni sul tavolo non sono pochi. Anzi. E questa cosa spinge il Bologna a prendere una pausa di riflessione. C'è l'apertura di De Laurentiis a inserire anche Zanoli ma in ogni caso torna a essere ottimismo nel clan Ndoye: anche perché lo svizzero non punterà i piedi e quindi non è semplice capire come questa matassa potrà essere sbrogliata. Ma l'inseguimento a Ndoye è la prova regina che il Napoli insegue solo i nomi inseriti nell'elenco da Antonio Conte".