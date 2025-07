Fu vicinissimo al Napoli, Dorval pronto a lasciare l'Italia: accordo con il nuovo club

Calciomercato Napoli. Mehdi Dorval, esterno del Bari, è stato ad un passo dal Napoli la scorsa stagione. L'operazione sembrava già in porto, ma poi è saltata all'ultimo istante.

Adesso Dorval è pronto a lasciare il Bari, ma il suo futuro non sarà più in Italia. Ecco quanto scritto l'edizione barese di Repubblica:

"Soldi russi per il Bari. Si è vicinissimi alla fumata bianca per la cessione di Mehdi Dorval al Rubin Kazan, per una somma intorno ai 2,5 milioni. La trattativa sarebbe stata condotta in prima persona dal presidente Luigi De Laurentiis, a rimarcare l’importanza di un’operazione che dovrebbe dare vigore al mercato in entrata".