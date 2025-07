Calciomercato Napoli, doppio affare in chiusura: De Laurentiis punta anche un altro colpo

"Il Napoli ha chiuso un doppio affare con il Torino, prendendo il portiere Milinkovic e cedendo l’attaccante Ngonge. Nulla da fare per ora, invece, per Ndoye: tra prestito oneroso, riscatto obbligatorio e bonus De Laurentiis è arrivato a offrire 40 milioni per l’attaccante svizzero ma il Bologna ha rifiutato e ne chiede 45. Il tira e mollatra le due società continua".