CdM - De Laurentiis diserterà l'incontro tra Comune e Uefa: il restyling del Maradona non gli interessa

Napoli - Dopodomani si terrà un incontro tra il Comune di Napoli e Michele Uva (delegato Uefa) per quanto riguarda la situazione dello stadio Maradona. Il primo cittadino Gaetano Manfredi presenterà la candidatura dell'impianto sportivo di Fuorigrotta per Euro 2032. All'incontro, come si legge sulle pagine del Corriere del Mezzogiorno, non parteciperà De Laurentiis.

Stadio Maradona per Euro 2032

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere del Mezzogiorno: