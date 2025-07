Bergomi sicuro: "Napoli avanti a tutte per lo scudetto, Conte volerà anche in Champions League"

Chi potrà contrastare il Psg? «Liverpool, Bayern Monaco, Barcellona, Real Madrid, Chelsea. Il calcio italiano arranca, in rapporto ai colossi d'Europa. Siamo come la casa con il tetto di vetro: ti fanno vedere le stelle e poi non ci arrivi mai. Oggi, però, per come i nostri club stanno costruendo le squadre, il Napoli è l'unica che può restare ad altissimo livello, ma deve pensare di fare la Champions non come opportunità ma per arrivare più avanti possibile, magari per vincerla. È l'unico modo per essere davvero competitivi».

Lo scudetto lo vince? «Il Napoli è un passo avanti. Sono arrivati i rinforzi giusti sulle fasce, ci sono giocatori fisici e strutturati in mezzo al campo».