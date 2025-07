Repubblica - Tifosi sognano il triplete, ma il Napoli è un cantiere: tutti i nodi di Conte

Notizie Napoli calcio - Dopo la sconfitta contro l'Arezzo nella prima amichevole stagionale, la piazza di Napoli si è risvegliata con qualche dubbio in più dopo la tanta euforia post scudetto ed un mercato (sin qui) importante.Â

Ecco quanto riportato dall'edizione odierna di Repubblica che fa il punto sul momento del Napoli di Conte:

"Più realismo e meno eccessi di euforia, insomma, che avevano viceversa caratterizzato l’incontro di domenica sera in piazza tra i fedelissimi presenti in Trentino e 4 giocatori: Di Lorenzo, Spinazzola, Buongiorno e Juan Jesus. Pure loro si erano fatti prendere un po’ la mano con qualche risposta ad effetto e cullare dall’idea di alzare automaticamente l’asticella.

Il Napoli è un cantiere e deve proseguire a testa bassa il suo percorso di costruzione, con l’obiettivo di migliorare l’organico. Non inganni lo scudetto vinto. La rosa era incompleta nella scorsa stagione - nonostante il sofferto e meritato trionfo finale - e lo si capisce dai tantissimi interventi del club sul mercato: indispensabili per potenziare il gruppo qualitativamente e numericamente. Per questo era impensabile che potessero ripartire a razzo".