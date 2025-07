Il ruolo di Varrà nello staff di Manna: ecco cosa c'è da sapere | ESCLUSIVA

Giovanni Manna. Da ieri, è stata confermata la mostra indiscrezione con la presenza di una nuova figura professionale come Fortunato Varrà. Lo scorso 17 giugno - in esclusiva - vi abbiamo anticipato la notizia che il Napoli stesse pensando all'ampliamento dell'area sportiva con a capo sempre il direttore. Da ieri, è stata confermata la mostra indiscrezione con la presenza di una nuova figura professionale come

Ma quale sarà la mansione di Varrà nello staff di Giovanni Manna? L'ex direttore sportivo di Potenza, Pontedera e Benevento, svolgerà i compiti che in passato aveva Giuseppe Pompilio durante il periodo sportivo gestito da Cristiano Giuntoli. Per cui, Varrà, si occuperà: dei prestiti in B o Lega Pro, eventuali trattative in entrata da B o Lega Pro, ricerca di profili anche in chiave Primavera. Lavorerà a stretto contatto e sotto la supervisione di Giovanni Manna.

RIPRODUZIONE RISERVATA