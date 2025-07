Ngonge a Torino per le visite mediche, Romano: "Tutta la verità sulle cifre, incastro legato a Milinkovic-Savic"

"Ngonge in queste ore è a Torino per le visite mediche. Operazione da 1 milione di euro in prestito e 17 di diritto di riscatto. Rispetto alla settimana scorsa, in cui c’era già accordo verbale, sono cambiati i costi per questioni di incastri legati a Vanja Milinkovic-Savic. Appena ci sarà l’ok dal punto di vista contrattuale, il portiere viaggerà per le visite mediche. Per lui il Napoli pagherà poco più della clausola, una ventina di milioni rispetto ai 19. Si tratta di un pagamento leggermente superiore per non pagare in un’unica soluzione la clausola". Questo il punto sul calciomercato Napoli fatto dall'esperto Fabrizio Romano tramite il proprio canale Youtube.