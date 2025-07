Scambio Milinkovic-Ngonge, operazione ai dettagli! Saranno slegate solo virtualmente: i dettagli

Calciomercato Napoli. Vanja Milinkovic Savic al Napoli e Cyril Ngonge al Torino, siamo alle battute finali di questa doppia operazione tra i club di De Laurentiis e Cairo.

Ecco gli ultimi aggiornamenti riportati dall'edizione odierna de Il Mattino:

"Intanto l'attesa senza fine per Milinkovic-Savic sta per essere premiata: il club azzurro non vuole pagare in una sola soluzione la clausola da 19 milioni anche perché i rapporti tra Cairo e De Laurentiis sono buonissimi. Motivo per cui il Napoli preferisce la trattativa. In cui è inserito anche Ngonge, valutato circa 18 milioni (operazione conclusa, sta già raggiungendo il Torino). In pratica, anche se contabilmente non sarà così, uno scambio quasi alla pari. Ma non per i bilanci. In ogni caso, la trattativa iniziata a metà giugno, sta per essere ultimata".