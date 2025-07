Retroscena Sky: il Napoli crede tantissimo in Rao, hanno fatto una guerra per averlo

SSC Napoli, retroscena sull'acquisto del giovane Emanuele Rao, esterno offensivo classe 2006 svincolato dalla SPAL, che non si è iscritta al campionato. Secondo Sky, "tante squadre lo volevano" e alla fine è andato al Napoli. Lo segue Giovanni Bia, "il Napoli poi lo ha girato in prestito al Bari ma il club azzurro ci crede tanto" assicura Sky Sport.

Il Napoli ci crede tantissimo: c'è stata una bella guerra, ma alla fine il buon Giovanni Manna ha vinto. Il Bari aveva grande interesse per Rao ed è stata l'operazione èmolto bella. Un calciatore 2006 che ha già 70 partite in Lega Pro con 7-8 gol: è un talento per le prossime Nazionali italiane.