Ndoye-Napoli, nuova offerta al Bologna! CorSport: novità nella formula, la risposta emiliana

Calciomercato Napoli - Prosegue il braccio di ferro tra Napoli e Bologna per Dan Ndoye. L'esterno svizzero è il primo obiettivo degli azzurri, ma il club rossoblu non abbassa le pretese.

Nella giornata di ieri il Napoli ha presentato una nuova offerta ufficiale per Ndoye, ecco quanto riportato dal Corriere dello Sport:

"Qualcosa si è mosso, ieri, ma non ancora nel verso giusto. Riepilogo: il Napoli ha ricominciato a dialogare con il Bologna per Dan Ndoye, l'esterno che nell'immaginario di inizio mercato avrebbe dovuto comporre la coppia con Noa Lang, ma la distanza non è ancora stata riempita con tutti gli argomenti che il club di Saputo ritiene sufficienti. Ovvero: offerta da 35 milioni più 5 di bonus facili da raggiungere, sicuramente migliorata rispetto alla prima proposta da 30 più il cartellino di Alessandro Zanoli e di certo più vicina alla soglia dei 45 milioni dell'iniziale richiesta minima del Bologna. La risposta, però, è stata ancora picche: no, grazie".