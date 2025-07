Miretti-Napoli, è un pupillo di Manna! Gazzetta: c'è un vantaggio non indifferente nell'operazione

Calciomercato Napoli - Fabio Miretti, centrocampista di proprietà della Juventus, è l'ultima idea del Napoli per completare il centrocampo a disposizione di Antonio Conte.

La trattativa Napoli-Juventus per Miretti è stata ben impostata, ecco quanto riportato da La Gazzetta dello Sport:

"Miretti è pupillo di Manna, che lo ha visto crescere nel settore giovanile bianconero e pure districarsi in prima squadra. Duttilità, qualità tecnica e resistenza alla fatica, Miretti si sposa benissimo con le esigenze del Napoli. E si incastrerebbe bene nelle liste da presentare per la Serie A e per la Champions: essendo un 2003, è un “under” e non andrebbe a occupare posti da “over”. Un vantaggio non indifferente, tenuto conto pure dell’affidabilità del giocatore. Che può giocare da mezzala ma pure da trequartista alle spalle di una o più punte, in base alle esigenze".