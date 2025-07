Lindstrom si presenta al Wolfsburg: "Voglio ritrovare me stesso e fare gol, Bundesliga più adatta al mio gioco"

Calciomercato Napoli. Il 25enne attaccante danese Jesper Lindstrom è ufficialmente un nuovo giocatore del Wolfsburg. Dopo una stagione difficile con il Napoli e una parentesi in prestito all'Everton, il talento offensivo torna in Bundesliga: un trasferimento inizialmente in prestito per un anno, con una opzione di riscatto fissata a 12 milioni di euro.

Lindström, che ha già esperienza in Bundesliga con l'Eintracht Francoforte, ha dichiarato di essere felice di tornare nella massima divisione tedesca: