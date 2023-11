Sportitalia - Tudor Napoli: apertura sulla durata del contratto, si lavora con ADL

Napoli - Aggiornamenti di calciomercato sul nuovo allenatore del Napoli, ci sono novità sulla possibilità di apertura di contratto tra Tudor e De Laurentiis che lavorano. Questo quanto scrive Alfredo Pedullà di Sportitalia:

Aurelio De Laurentiis non si è voluto esporre nel pomeriggio sulla vicenda allenatore, ma è chiaro che Rudi Garcia sia fuori dai giochi già cinque minuti dopo Napoli-Empoli. Se non nell’intervallo quando il presidente era sceso nello spogliatoio per manifestare tutto il suo disappunto.

La scelta è stata fatta: Igor Tudor in cima alla lista già da poco prima delle 18 di ieri. Tudor e basta, non Tudor o Mazzarri. E neanche Paolo Cannavaro, le altre due alternative.

L’incontro di oggi ha permesso di mettere qualche paletto, ieri avevamo aggiunto che Tudor aveva preso tempo proprio in attesa di incontrare ADL. La sua richiesta iniziale era di due anni e mezzo, il croato è disposto a scendere fino a un anno e mezzo (i sei mesi scarsi di questa stagione più un altro anno) ma senza opzione. De Laurentiis non vorrebbe andare oltre i sei mesi con eventuale opzione, si sta lavorando per la totale quadratura.