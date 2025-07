Il Napoli è su Mattia Zaccagni, come raccontato da Nicolò Schira sul proprio canale Youtube:

"Il Napoli vuole prendersi qualche ora di riflessione per capire su chi affondare e se sono fattibili e sostenibili Sterling o Grealish in uscita dalla Premier League oppure se bisognerà virare su Zaccagni che piace tanto ma Lotito anche di fronte a 30 milioni dirà no perché non può fare mercato. Occhio a Chiesa che è stato proposto a diversi club italiani, tra cui il Napoli. Nusa è molto costoso".