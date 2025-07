Trossard lascerà l'Arsenal: il Napoli ci pensa ma c'è la concorrenza di un'altra italiana

Ultime calcio Napoli - Il Napoli e l’Atalanta hanno chiesto informazioni su Leandro Trossard, calciatore dell'Arsenal, secondo quanto riportato dal sito TBR Football:

"Il Napoli è alla ricerca di un nuovo obiettivo dopo aver mancato l’acquisto di Dan Ndoye, che si unirà al Nottingham Forest. Nel frattempo, l’Atalanta sta valutando potenziali sostituti di Ademola Lookman, destinato a trasferirsi all’Inter.Anche il Borussia Dortmund rappresenta un’opzione: il club tedesco sa che portare Jadon Sancho dal Manchester United è molto difficile, perciò sta prendendo in consid erazione Trossard. Il Fenerbahce aveva già sondato Trossard in passato ma si è poi tirato indietro, mentre la Saudi Pro League resta interessata, anche se il giocatore sembra preferire restare in Europa. L’Arsenal permetterà al belga di lasciare il club quest’estate e stanno emergendo diverse opzioni per lui".