Gutierrez: "Non ho avuto esitazioni davanti alla chiamata del Napoli, era tutto ciò che desideravo"
Ufficiale Miguel Gutierrez al Napoli: dopo gli annunci di presidente e società arrivano anche le prime parole del neo acquisto azzurro riportate via Instagram dalla SSC Napoli.
“Non ho avuto alcun dubbio davanti alla chiamata del Napoli. La città, la gente e i tifosi con la loro passione sono tutto ciò che desideravo”.
