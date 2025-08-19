Conte si gode Napoli: aperitivo con amici e l’incontro inaspettato con Carannante | FOTO CN24

Un pomeriggio all'insegna del relax e del calore partenopeo per Antonio Conte, che oggi è stato avvistato al bar Scaturchio di Piazza Amedeo. Il tecnico del Napoli si è concesso una pausa in compagnia del fratello Daniele e di alcuni amici, sorseggiando un aperitivo in uno dei locali storici della città.

Come spesso accade, la presenza del mister non è passata inosservata: numerosi tifosi si sono radunati nei pressi del bar per salutarlo e scattare qualche foto. Tra questi, a colpire particolarmente Conte è stata una famiglia che si è presentata con un cartonato gigante raffigurante un tifoso accanto proprio all'allenatore azzurro. Un gesto che ha strappato un sorriso al tecnico salentino, visibilmente colpito dall’affetto dei suoi sostenitori.

Conte, disponibile e sorridente, si è intrattenuto con i presenti per qualche chiacchiera, firmando autografi e mostrando ancora una volta quel lato umano splendido. La sorpresa del pomeriggio è arrivata poco dopo, quando al tavolo di Conte si è presentato Antonio Carannante, suo ex compagno di squadra ai tempi del Lecce e anche lui con un passato in maglia azzurra. I due si sono salutati con un caloroso abbraccio. Un momento di pausa, insomma, per il tecnico campione d’Italia in vista degli impegni in campionato.