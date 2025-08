Romano: "Sterling-Napoli, affare in stand-by! Valutazioni in corso per il club azzurro"

Calciomercato Napoli - Fabrizio Romano, giornalista esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni a proposito dei rumors che accostano Sterling al Napoli. Di seguito le ultime direttamente dal suo canale YouTube:

"Su Sterling posso dirvi che il discorso legato al Napoli è in stand-by. Il Napoli non ha iniziato una trattativa, ma è il giocatore che è stato proposto agli azzurri. Il giocatore interessa molto al Fulham, il Napoli sta valutando come muoversi e a quali condizioni. Operazione col motore spento per il momento".