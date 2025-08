Calciomercato Napoli - Yunus Musah potrebbe andare al Nottingham Forest. Il centrocampista era stato trattato anche dal Napoli. Ecco cosa si legge sulle pagine della Gazzetta dello Sport:

“Musah non sta vivendo un’estate semplice: la sua condizione è in evoluzione costante. E già stato vicino al Napoli (che deve ancora prendere un centrocampista) per un’operazione che al Milan avrebbe portato 25 milioni. Non se n’è fatto nulla”.