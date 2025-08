TMW - Juanlu Sanchez-Napoli, trattativa bloccata! Concorrenza dalla Premier: duello Wolverhampton-Nottingham Forest

Calciomercato Napoli - Napoli-Juanlu Sanchez ancora non si sblocca. Dopo una fase in cui l’accordo col Siviglia sembrava vicino, i contatti tra i due club si sono raffreddati e la fumata bianca apparentemente vicina non è mai arrivata. Tutto questo, nonostante l'accordo economico già trovato tra il laterale spagnolo e i campioni d'Italia.

Prima sono rimasti a guardare interessati, poi si sono inseriti con decisione: Wolverhampton e adesso anche Nottingham Forest hanno messo Juanlu Sanchez nel mirino, approfittando dello stallo tra Napoli e Siviglia. Entrambi i club di Premier League stanno cercando di convincere il club andaluso con un’offerta più convincente.

Nel frattempo, il terzino classe 2003 è stato l’unico giocatore dell’undici titolare a non entrare in campo durante l’amichevole di ieri contro il Marsiglia. Un'esclusione dettata ovviamente dalla sua situazione attualmente in sospeso.