Rinnovo Osimhen-Napoli, TMW - Clausola fissata per l'estate e 10mln (retroattivi) netti fino a giugno 2026: Real e City in agguato

Calciomercato Napoli - "Per Osimhen siamo alla firma del contratto che era in sospeso questa estate", queste le parole di Aurelio De Laurentiis sabato scorso, annunciando il prolungamento contrattuale del centravanti nigeriano.

La redazione di TMW racconta i dettagli di quest'accordo per il rinnovo fra Osimhen e De Laurentiis:

"Con un paio di differenze rispetto a quanto pattuito in estate, visto che non sarà un rinnovo a lunghissimo raggio, bensì un contratto ponte con possibile clausola di risoluzione fissata a oltre 100 milioni di euro e con una promessa di cessione a una big in estate. Questo perché se è vero che Osimhen è felice di rimanere al Napoli, se dovesse arrivare una proposta dalle top mondiali vorrebbe avere almeno una via d'uscita. Il Real Madrid lo sta osservando da mesi, poi dipenderà tutto dai vari possibili domino che andranno a innescarsi quest'estate: se Haaland dovesse salutare ci sarebbe anche il Manchester City.

I dettagli del rinnovo sono i seguenti: sensibile aumento dello stipendio - retroattivo, allo scorso luglio - fino a 10 milioni di euro netti più bonus fino al 30 giugno del 2026. Clausola risolutoria ancora da scoprire ma superiore ai 100 milioni di euro e gentleman's agreement fra De Laurentiis e l'agente Calenda per la cessione in estate qualora dovesse arrivare una super offerta da parte di una big. Possibile quindi che la clausola valga più per i club arabi che non per le europee".